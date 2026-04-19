Il direttore sportivo del club ha dichiarato che non ci sono questioni aperte riguardo ad Allegri e che l’obiettivo principale è raggiungere i risultati prefissati. Prima della partita tra Verona e Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni a ‘DAZN’ senza entrare in dettagli specifici. La conversazione si è concentrata sulle priorità della squadra e sulla condotta generale della stagione, senza menzionare eventuali sviluppi futuri o controversie.

Igli Tare, direttore sportivo rossonero, ha parlato a ‘DAZN’ prima di Verona-Milan, partita della 33^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 15:00 allo stadio ‘Bentegodi’ di Verona. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Sul futuro di Allegri: "Inutile parlare ora di queste situazioni. Bisogna orientare le energie verso l'obiettivo Champions League. Vuol dire tanto per la programmazione della società. Su Allegri non c'è nulla da discutere: ha un contratto lungo con la società e stiamo programmando già il futuro. Ha fatto un ottimo lavoro. Non ho nessun pensiero verso il mio futuro: queste discussioni fanno parte del calcio.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Tare: “Su Allegri non c’è nulla da discutere. Prima raggiungere l’obettivo”

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