Milan Sabatini | Andrè? Tare e Allegri non sapevano nulla A me dicono che…

In un video pubblicato sul canale YouTube di Carlo Pellegatti e Sandro Sabatini, si discute di Andrè Luiz Santos Dias. Sabatini afferma che Tare e Allegri non erano a conoscenza della situazione. La conversazione si concentra sui dettagli riguardanti il giocatore e le dichiarazioni che circolano in merito. Nessun altro dettaglio o commento aggiuntivo viene fornito in questa introduzione.

Nel canale YouTube di Carlo Pellegatti e Sandro Sabatini, è uscita la nuovissima puntata di Incudine e martello. I due giornalisti sportivi hanno parlato di diverse tematiche in particolare, Sabatini si è soffermato sulla questione Andrè del Corinthians. Ecco, di seguito, le sue parole: "Allegri e Tare non sapevano niente, come per Mateta e Cissè. Sapevano solo Furlani, Moncada e questo personaggio misterioso che aleggia in tutte le trattative che si chiama Busardò. Io sinceramente se lo incontro per strada non lo riconosco perchè è uno molto amante del backstage. Però io te lo dico da frontman, non nel backstage, è una situazione che è insostenibile per il Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

