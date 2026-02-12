Il Milan ha messo gli occhi su Dusan Vlahovic. Secondo alcune fonti, il centravanti serbo della Juventus avrebbe parlato spesso con Allegri e Tare, alimentando le voci di un possibile trasferimento a gennaio. La Juventus aspetta ancora di capire se ci saranno offerte concrete, ma il Milan sembra deciso a portare avanti la trattativa.

Si è parlato, spesso, nelle ultime settimane, del possibile approdo di Dusan Vlahovic al Milan nella sessione estiva di calciomercato. Il bomber serbo, classe 2000, andrà infatti in scadenza di contratto con la Juventus il prossimo 30 giugno e, ad oggi, non giungono di certo segnali positivi sul fronte rinnovo. Anzi, sembra che il suo entourage, capitanato da Darko Ristic, si stia già guardando intorno alla ricerca della miglior soluzione per Vlahovic nella stagione 2026-2027. Tra le varie piste estere (Barcellona, Bayern Monaco, Chelsea, Manchester United e Newcastle), quella italiana è il Milan di Massimiliano Allegri, che ha già avuto modo di allenare il centravanti alla Juventus. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - La rivelazione: “Milan da tanto su Vlahovic: lui ha parlato spesso con Allegri e Tare”

Approfondimenti su Milan Vlahovic

Il calciomercato di gennaio si avvicina, e il Milan punta a rafforzare la propria rosa per conquistare lo scudetto.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Milan Vlahovic

Argomenti discussi: Milan: la beffa Mateta non cambia i piani di Tare, per il futuro già preso il talento rivelazione della serie B; La scaletta della cerimonia di apertura di Milano Cortina: da Mariah Carey all’inno di Pausini; Milano Cortina, tutto sul dream team azzurro in pista per una medaglia nel pattinaggio di figura; La rivelazione di Albertini: 'Ecco cosa fecero due azzurri prima dei rigori della finale di Usa '94'.

È la rivelazione della Serie A: la Roma lo strappa al Milan | ASRLStando alle informazioni in possesso di Asromalive.it, anche Atalanta, Bologna e Milan stanno monitorando con attenzione i progressi del 24enne, venuto alla ribalta in Serie A grazie all’infortunio di ... asromalive.it

Milan, quando torna Leao dall’infortunio: la rivelazione di AllegriPunto interrogativo sull'infortunio di Leao e sui possibili tempi di recupero dell'attaccante portoghese. Come confermato da ... fantamaster.it

Mateta Milan, trattativa mai iniziata La rivelazione che smonta la telenovela: Allegri aveva altri piani. I dettagli - facebook.com facebook

Divergenze interne su Nkunku La rivelazione su quanto accaduto x.com