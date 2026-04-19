Pochi minuti prima della partita tra Verona e Milan, il direttore sportivo del club rossonero ha parlato ai microfoni di 'DAZN' riguardo alle voci che lo riguardano. Ha commentato la situazione dicendo che è normale che ci siano discussioni quando i risultati non arrivano, senza però entrare in dettagli sul proprio futuro. La sua dichiarazione è arrivata in un momento di attesa prima dell’inizio della sfida.

Gli ultimi giorni sono stati parecchio complicati per il Milan. Si è parlato tanto dei risultati negativi, con l'ultimo a 'San Siro' contro l'Udinese che ha gettato tanti dubbi sul progetto del Diavolo. Infatti, dopo quella fragorosa sconfitta, si è discusso a lungo del futuro dell'area tecnica rossonera. Intendiamo dire, ovviamente, l'allenatore rossonero Massimiliano Allegri e il direttore sportivo Igli Tare. Proprio quest'ultimo, nel prepartita di Hellas Verona-Milan, ha parlato del suo futuro ai microfoni di 'DAZN'. "Non ho nessun pensiero verso il mio futuro: queste discussioni fanno parte del calcio.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Tare in discussione? Il ds risponde: “Normale quando mancano i risultati. Ecco cosa posso dirvi sul futuro”

An ex-con boss raised an abandoned baby into a lady—now she’s the village’s lucky star! #drama

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