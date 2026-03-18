San Cataldo porto a isola | verso il progetto da 25 milioni di euro

A San Cataldo si avvicina la realizzazione di un nuovo porto turistico con un investimento di 25 milioni di euro. Per la prima volta viene presentata una soluzione tecnica dettagliata che rende possibile l’avvio del progetto. La proposta, che riguarda il porto a isola, sta ora passando alle fasi successive di valutazione e approvazione.

Il nuovo porto turistico a San Cataldo si può fare. E prende forma, per la prima volta, anche una soluzione tecnica concreta. A imprimere nuova accelerazione all’idea progettuale che porta la firma dell’architetto Alfredo Foresta e del suo studio di progettazione, e fatto proprio dall’amministrazione comunale di Lecce guidata da Adriana Poli Bortone, è la relazione consegnata nelle scorse ore dal professor Giuseppe Tomasicchio, docente dell’Università del Salento e tra i massimi esperti di ingegneria costiera in Italia. Un documento che segna il passaggio dalla suggestione politica alla prima ipotesi progettuale strutturata e che, allo stesso tempo, introduce una delle novità più rilevanti rispetto all’impostazione urbanistica del Pug messo a terra dall’ex amministrazione di Carlo Salvemini. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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