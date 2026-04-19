Contrada Serretelle si trova al buio tutte le sere a causa di un taglio all’illuminazione pubblica. La situazione è stata segnalata tramite una nota ufficiale, che descrive la condizione come una realtà quotidiana per i residenti della zona. La mancanza di luce coinvolge un’intera contrada, lasciando gli abitanti senza illuminazione nelle ore serali. La questione è stata resa pubblica attraverso una comunicazione ufficiale indirizzata alle autorità competenti.

Tempo di lettura: 2 minuti Riceviamo e pubblichiamo la nota: “Via Serretelle al buio. Non è una metafora, ma la fotografia di una realtà che i cittadini vivono ogni sera. Dopo annunci, interventi e proclami sulla riqualificazione di Piazza Risorgimento, il risultato, a poche centinaia di metri, è una strada lasciata senza pubblica illuminazione. È qui che si misura la distanza tra comunicazione e amministrazione: da un lato si parla di decoro urbano, dall’altro si spengono letteralmente le luci su interi quartieri. E non si tratta solo di estetica. L’assenza di illuminazione significa meno sicurezza, più disagi, maggiore rischio per pedoni e automobilisti.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Tagli all’illuminazione, contrada Serretelle resta al buio: la nota

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