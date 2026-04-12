Nuova strada per Contrada Serretelle | il Comune attende l’acconto della Regione per far partire i lavori

Il Comune sta aspettando dalla Regione Campania un acconto sul finanziamento di 3,5 milioni di euro già approvato. Tale somma riguarda i lavori per la nuova strada di collegamento tra Contrada Serretelle e la tangenziale ovest. Finché non arriverà l’acconto, i lavori non potranno essere avviati. La Regione ha confermato di aver già concesso lo stanziamento, ma l’acquisizione della prima tranche è ancora in attesa.

Il Comune attende dalla Regione Campania un acconto sullo stanziamento già concesso per un importo di 3,5 milioni di euro per la strada di collegamento di contrada Serretelle con la tangenziale ovest. È quanto ha spiegato l’assessore comunale ai lavori pubblici Mario Pasquariello in merito ad un’opera destinata a migliorare l’accesso alla popolosa contrada Serretelle che ha sbocchi inadeguati, stretti e poco agevoli sulla statale 7 Appia e di conseguenza con il centro di Benevento. In via della Locanda Regia sono state già realizzate le spalle del ponte che scavalca il Serretelle in prossimità della chiesa di Sant’Anna (vedi foto allegate) nell’ambito proprio del nuovo collegamento: oggi invece chi vuole accedere o uscire dalla contrada è costretto ad attraversare uno strettissimo ponte largo non più di di 2,5 metri e peraltro malridotto.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Nuova strada per Contrada Serretelle: il Comune attende l’acconto della Regione per far partire i lavori Leggi anche: Dal Comune via libera al Palermo Fc: possono partire i lavori per far rinascere il campetto di piazza Magione Leggi anche: Frana Contrada, riapertura flash parziale della strada