Ladri di rame in azione rubati i cavi dai pali della luce | un’intera contrada resta al buio

I ladri di rame sono tornati in azione a Santo Stefano Quisquina. Nella notte, alcuni sconosciuti hanno preso di mira la contrada Contuberna, rubando i cavi in rame della linea di bassa tensione. L’intera zona si è ritrovata al buio, senza energia elettrica. La polizia ha già avviato le indagini per identificare i responsabili.

Ignoti ladri tornano a colpire nel territorio di Santo Stefano Quisquina, dove nella notte sono stati rubati i cavi in rame della linea di bassa tensione in contrada Contuberna. Un'incursione che ha lasciato al buio un intero tratto di strada e costretto i cittadini a fare nuovamente i conti con.

