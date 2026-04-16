Trail ecco gli azzurri convocati per gli Europei off road

Sono stati annunciati i nomi dei piloti italiani convocati per gli Europei off road che si terranno a Kamnik, in Slovenia, dal 5 al 7 giugno. La selezione comprende atleti scelti per rappresentare il paese in questa competizione internazionale. La manifestazione si svolgerà nella località slovena, con le gare che si svolgeranno nel fine settimana. La squadra italiana si prepara a scendere in campo per questa prova europea.

Definita la selezione italiana per la rassegna continentale di Kamnik, in Slovenia, in programma dal 5 al 7 giugno. Squadra composta da otto specialisti tra uomini e donne. La Direzione Tecnica ha ufficializzato la lista degli atleti convocati per le gare di trail in vista dei Campionati Europei off road, in calendario a Kamnik, in Slovenia, dal 5 al 7 giugno. La rappresentativa italiana si presenta con una selezione di alto livello, pronta a competere nella rassegna continentale. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it

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