Tabellone WTA Dubai 2026 | Jasmine Paolini sul luogo della gioia nel 2024 Zona di quarti con Gauff assenti Sabalenka e Swiatek

Il tabellone WTA Dubai 2026 mostra che Jasmine Paolini torna nel luogo della sua vittoria del 2024, dopo aver superato le qualificazioni e aver dimostrato di essere in buona forma. La tennista italiana affronta un percorso difficile, con incontri impegnativi contro giocatrici come Gauff, mentre Sabalenka e Swiatek sono assenti. La competizione si fa sempre più intensa, e Paolini spera di ripetere le performance passate.

Sorteggiato il tabellone del secondo WTA 1000 dell'anno, quello di Dubai, torneo che ha molto di iconico e che porta ricordi molto piacevoli a Jasmine Paolini. Fu qui, due anni fa, che la toscana colse il primo successo in grado di lanciarla verso le vette del ranking WTA che ancora oggi occupa con pieno merito. Diverse le rinunce degli ultimi giorni, tra cui quelle di Aryna Sabalenka e Iga Swiatek. In loro mancanza, è la kazaka Elena Rybakina la numero 1 del seeding, ma non ha un tabellone poi facilissimo, con un potenziale terzo turno contro Raducanu o Muchova, ammesso che l'una o l'altra stiano bene.