Questa mattina è stato ufficializzato il tabellone del WTA 1000 di Doha 2026. Jasmine Paolini si prepara ad affrontare la numero uno Swiatek nel quarto di finale, mentre tra le favorite ci sono anche Rybakina e Qinwen Zheng, tornata in campo dopo un infortunio. La stagione si apre con un torneo che promette grande spettacolo, aprendo un calendario ricco di appuntamenti importanti prima di Parigi.

Rivelato il tabellone del WTA 1000 di Doha, il primo della stagione sul circuito femminile. Si apre la fase dei tornei importanti, e l’accoppiata Doha-Dubai assurge perfettamente al ruolo di apertura di una serie serratissima, che proporrà sei 1000 prima del Roland Garros. Inaugurato nel 2001, il WTA di Doha ha visto in finale sempre almeno una vincitrice o una finalista Slam nella storia, per rendere l’idea della forza di questo torneo. In casa Italia mai particolarmente elevata la fortuna: al massimo sono arrivati dei quarti di finale, nei nomi di Silvia Farina, Sara Errani e Roberta Vinci. Ci proverà Jasmine Paolini, che qui giunge peraltro da detentrice del trofeo in doppio con Errani. 🔗 Leggi su Oasport.it

Tabellone WTA Doha 2026: Jasmine Paolini nel quarto di Swiatek. C'è Rybakina, torna Qinwen Zheng

