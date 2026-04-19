Tabaccai confronto con Confesercenti | a Bergamo il presidente nazionale Gianfranco Labib

Lunedì 20 aprile alle 20.30 si svolgerà a Bergamo un incontro promosso da AssoTabaccai Confesercenti Bergamo, presso la Sala dell’Orologio di Palazzo Libertà in piazza Libertà 7. L’appuntamento sarà dedicato a un confronto tra i rappresentanti del settore dei tabaccai e il presidente nazionale di Confesercenti. L’iniziativa è aperta a tutti gli operatori del settore interessati a partecipare.

Bergamo. Si terrà lunedì 20 aprile alle ore 20.30, alla Sala dell’Orologio di Palazzo Libertà a Bergamo in piazza Libertà 7, un incontro promosso da AssoTabaccai Confesercenti Bergamo, aperto a tutti i tabaccai e agli operatori del settore interessati a partecipare. All’incontro parteciperà il Presidente nazionale di AssoTabaccai Confesercenti, Gianfranco Labib, la cui presenza testimonia l’attenzione dell’Associazione verso le esigenze del territorio e degli operatori. L’iniziativa vuole essere un momento di confronto e approfondimento sulle principali tematiche che interessano la categoria, con l’obiettivo di rafforzare la rappresentanza e offrire strumenti concreti di supporto agli esercenti, in una fase caratterizzata da rilevanti cambiamenti normativi e di mercato.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate 'A colazione con il sindaco' al bar di Savignano, confronto con Confesercenti: "Sostegno al commercio locale"Al confronto hanno partecipato il presidente Cesare Soldati, il direttore generale Graziano Gozi e il direttore dell’area Rubicone Davide Ricci,... Noleggio con conducente, Confesercenti chiede una riforma nazionaleUna riforma organica, nazionale e omogenea per rimettere ordine nel settore del noleggio con conducente (Ncc), considerato strategico per mobilità...