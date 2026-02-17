Noleggio con conducente Confesercenti chiede una riforma nazionale

Confesercenti ha chiesto una riforma del settore Ncc dopo che molti operatori hanno segnalato difficoltà crescenti nel rispetto delle normative. La richiesta nasce dalla crescente concorrenza di piattaforme digitali e dall’assenza di regole chiare a livello nazionale, che creano disparità tra i professionisti. In alcune città, le licenze vengono rilasciate senza criteri uniformi, generando confusione e problemi di controllo. La proposta è di introdurre norme più semplici e uguali su tutto il territorio, per facilitare il lavoro delle aziende e migliorare il servizio ai clienti.

Una riforma organica, nazionale e omogenea per rimettere ordine nel settore del noleggio con conducente (Ncc), considerato strategico per mobilità urbana e turismo. È la richiesta rilanciata da Confesercenti del Veneto Centrale, che denuncia una frammentazione normativa ormai difficile da gestire e chiede regole chiare valide su tutto il territorio. «Il settore - sottolinea Flavio Convento, vicepresidente di Confesercenti del Veneto Centrale - ha bisogno di regole chiare, uniformi e applicabili su tutto il territorio nazionale. Non è più sostenibile una disciplina spezzettata tra migliaia di regolamenti locali che generano incertezza, disparità concorrenziali e contenziosi».