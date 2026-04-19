Svolta omicidio Vaccaro | tre sospettati fermati dopo l’aggressione

Tre persone sono state portate in questura a Pavia per essere interrogate in relazione all’omicidio di un giovane di 25 anni avvenuto in un parcheggio della regione. L’episodio si è verificato durante una notte e ha coinvolto un’aggressione violenta. Le autorità stanno raccogliendo elementi e testimonianze per fare luce sulla vicenda. Per ora, non sono stati resi noti dettagli sui sospettati e sull’eventuale movente.

Tre individui sono stati condotti in questura a Pavia per fornire informazioni cruciali sull’omicidio di Gabriele Vaccaro, il giovane venticinquenne siciliano ucciso durante una notte di scontro in un parcheggio lombardo. L’aggressione è avvenuta dopo una serata trascorsa con gli amici in discoteca, culminando nel decesso del ragazzo colpito al collo con un cacciavite. Nel violento episodio ha riportato una ferita all’addome anche uno degli amici che accompagnava la vittima. L’identikit dei sospettati e la dinamica dell’aggressione. Le indagini hanno portato alla segnalazione di tre soggetti coinvolti nella vicenda. Tra questi figurano un minorenne di nazionalità egiziana, sospettato di aver inflitto il colpo mortale, un altro minore di origini albanesi e un uomo italiano maggiorenne.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Svolta omicidio Vaccaro: tre sospettati fermati dopo l’aggressione Notizie correlate Svolta nell'omicidio di Gabriele Vaccaro? Tre giovani portati in questuraTre giovani sono stati accompagnati in questura a Pavia nell'ambito delle indagini per l'omicidio di Gabriele Vaccaro, il 25enne siciliano... Quentin Deranque, fermati 7 sospettati per l’omicidio del militante di estrema destraSalgono a nove le persone fermate dalla polizia, sospettate di essere coinvolte nella morte del militante nazionalista Quentin Deranque, aggredito... Aggiornamenti e contenuti dedicati L’omicidio di Gabriele Vaccaro, tre giovani portati in questura (uno è minorenne)Tre giovani sono stati portati in questura nell’ambito delle indagini sull’omicidio di Gabriele Vaccaro, il venticinquenne di Favara ucciso ieri notte all’uscita di un locale a Pavia ... grandangoloagrigento.it Tre giovani in questura, uno è minorenne: sono i sospettati dell'omicidio di Gabriele VaccaroVerso le 3,30, nei pressi della colonnina per il pagamento della sosta, la tensione sale e degenera. Qualcuno colpisce Vaccaro al collo. Uno dei suoi due amici viene ferito lievemente all'addome: è ... lasicilia.it