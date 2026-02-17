Quentin Deranque fermati 7 sospettati per l’omicidio del militante di estrema destra

Quentin Deranque, militante di estrema destra, è morto dopo essere stato aggredito durante una rissa a Lione, e la polizia ha arrestato sette sospettati nel tentativo di fare luce sull’accaduto. Le autorità hanno già identificato alcuni uomini che potrebbero aver partecipato all’aggressione, avvenuta in un quartiere noto per le tensioni politiche. Uno dei fermati aveva precedenti per atti violenti e ora si trova in custodia. La polizia continua le indagini per capire se ci siano altri coinvolti o eventuali moventi dietro l’attacco.

Sette persone sono state fermate dalla polizia, sospettate di essere coinvolte nella morte del militante nazionalista Quentin Deranque, aggredito durante degli scontri a Lione giovedì scorso e deceduto sabato in ospedale. Tra le persone fermate c'è Jacques-Elie Favrot, assistente parlamentare di Raphael Arnault, deputato de La France Insoumise. Lo riferisce Bfmtv, citando fonti vicini alle indagini. La Procura di Lione ha aperto un' inchiesta per omicidio volontario spiegando che il giovane è stato attaccato da "almeno sei individui" mascherati. L'aggressione mortale è avvenuta giovedì 12 febbraio a margine di una conferenza a Lione dell'eurodeputata di LFI Rima Hassan.