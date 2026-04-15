In una recente dichiarazione, un noto politico ha espresso apprezzamento per la risposta di un'altra leader politica alle affermazioni di un ex presidente degli Stati Uniti riguardo al Papa. La discussione ha attirato l'attenzione sull'intervento pubblico e sui toni adottati nel confronto, evidenziando una posizione netta di difesa nei confronti di figure religiose e istituzionali. La vicenda si inserisce in un contesto di attenzione mediatica e dibattito politico nazionale.

" Giorgia Meloni ha fatto benissimo a rispondere a Trump dopo le sue frasi sul Papa". Non ha dubbi, Gianfranco Fini: l'ex leader di Alleanza nazionale, ex ministro degli Esteri, "padre nobile" del centrodestra italiano, intervistato dal Fatto quotidiano interviene sulla polemica politica e diplomatica di queste ultime ore e si dice "non più di tanto sorpreso" dall'affondo del presidente americano, che dopo aver attaccato il Pontefice se l'è presa anche con la premier italiana. "Ormai non ci si può più stupire di quanto dice il presidente americano. E la mia è una formula molto garbata, per non dire esplicitamente che Trump straparla ",.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Gianfranco Fini, "cos'ha capito Meloni": parole pesantissime su Trump

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Gianfranco Fini: “Giorgia ha fatto bene a difendere il Papa da Trump. Donald è senza una via d’uscita”. L'intervista di @lucadecarolis x.com