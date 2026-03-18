Superstudio cambia volto: Gisella Borioli cede la gestione a un nuovo team, annunciando che lascerà il ruolo ma continuerà a essere coinvolta nel progetto. Nel frattempo, l’area di Tortona rimane di sua proprietà e lei si dice ancora interessata a sviluppare progetti legati all’arte. Borioli ha dedicato oltre sessant’anni alla storia del design, della fotografia e della moda.

di Anna Giorgi MILANO Quanta storia del design, ma anche della fotografia e della moda, può raccontare Gisella Borioli dopo 60 anni di lavoro. Oggi l’anima del Superstudio, creato dallo scheletro industriale della General Electric in quello spicchio di periferia a sud di Milano, in cui - ricorda - "non arrivavano nemmeno i taxi", annuncia quasi un congedo. É un saluto il suo, ma non faccia scherzi, non è un addio alle scene? "Ho compiuto 80 anni, ho cominciato a lavorare che ne avevo 20, ho sempre tante idee, progetti, ma mi sono detta quanto tempo andrò avanti ancora a sognare e “a fare“. Ho pensato che tutte le cose della vita hanno un inizio e una fine che dovevo avere il coraggio di rendermene conto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Superstudio si fa in tre . Borioli passa la mano: "Tortona, saluto ma resto. E nel futuro vedo arte"

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