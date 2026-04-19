Supermercati a Roma | tra tagli al lavoro e turni nei giorni rossi

A Roma, i supermercati stanno affrontando una fase di incertezza, con alcune aziende che hanno deciso di ridurre il personale o modificare i turni durante i giorni considerati festivi. Questa situazione si manifesta proprio in prossimità delle festività del 25 aprile e del 1° maggio, con ripercussioni sui turni di lavoro e sulla presenza nelle corsie dei punti vendita. La discussione sul tema coinvolge dipendenti e sindacati, mentre le aziende cercano di adattarsi alle nuove esigenze.

L’incertezza che avvolge i reparti della grande distribuzione a Roma si fa sentire con forza tra le corsie dei supermercati, proprio mentre si avvicinano le festività del 25 Aprile e del 1° Maggio. Mentre la città si prepara ai prossimi giorni di calendario, molti lavoratori si trovano a gestire un doppio binario di preoccupazioni: da un lato il timore per l’instabilità occupazionale, dall’altro il desiderio di rivedere le regole sulla liberalizzazione degli orari che impongono turni continuati anche nei giorni rossi. Tra cambiamenti di insegna e il rischio del posto di lavoro. All’interno delle strutture commerciali della Capitale, le dinamiche aziendali stanno ridisegnando il volto del lavoro quotidiano.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Supermercati a Roma: tra tagli al lavoro e turni nei giorni rossi Notizie correlate Curiosità sulla Roma degli ultimi giorni tra Totti, De Rossi, Malen e la squadra femminileLa Lupa quest’anno sta disputando un buon campionato, anche se ha subito troppe sconfitte, ben 8 nei primi 25 match di Serie A, e tuttavia, può... Caro gasolio, sciopero di 5 giorni degli autotrasportatori in Sicilia: rischio scaffali vuoti nei supermercatiSecondo giorno di sciopero degli autotrasportatori in Sicilia per il caro gasolio. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Roma città sempre aperta. Ma su domeniche e festivi al supermercato c’è chi vuole tornare indietro; Roma, raffica di rapine tra Eur e Spinaceto: caccia alla banda composta da 4 malviventi (terrore dei commercianti); Torino, la crisi dei supermercati di quartiere: Con la cessione Carrefour a rischio 200 punti vendita; I supermercati reggono, ma per i prossimi giorni rischio scaffali vuoti. Pasquetta a Roma: supermercati e centri commerciali aperti oggi 6 aprile 2026Dopo la pausa quasi totale di Pasqua, la giornata di Pasquetta rappresenta per molti romani l’occasione perfetta per organizzare un pranzo all’aperto, una ... funweek.it Supermercati aperti a Pasqua 2026, dove fare spesa | Info orari aperture straordinarie: da Conad a EsselungaSupermercati aperti a Pasqua 2026, quali sono e dove fare spesa: info, mappa da Roma a Milano, orari aperture straordinarie. Conad, ... ilsussidiario.net IL RUCCOLO ESTONE Nei supermercati stranieri mi diverto spesso a cercare chicche dal vago sentore italico, spacciate senza vergogna come "made in Italy", come il Ruccolo che ho fotografato tempo fa in un supermercato di Tallinn. Chi non si muove dall'It - facebook.com facebook Il sindaco di NY, il socialista maomettano Mamdani è in procinto di aprire 5 supermercati pubblici (come i gastronom sovietici) ad un costo per il bilancio pubblico di $70m. Con lo stesso investimento, ALDI ne aprirebbe 46. Ma Mamdani punta a code più lungh x.com