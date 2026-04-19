Supermercati a Roma | tra tagli al lavoro e turni nei giorni rossi

Da ameve.eu 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma, i supermercati stanno affrontando una fase di incertezza, con alcune aziende che hanno deciso di ridurre il personale o modificare i turni durante i giorni considerati festivi. Questa situazione si manifesta proprio in prossimità delle festività del 25 aprile e del 1° maggio, con ripercussioni sui turni di lavoro e sulla presenza nelle corsie dei punti vendita. La discussione sul tema coinvolge dipendenti e sindacati, mentre le aziende cercano di adattarsi alle nuove esigenze.

L’incertezza che avvolge i reparti della grande distribuzione a Roma si fa sentire con forza tra le corsie dei supermercati, proprio mentre si avvicinano le festività del 25 Aprile e del 1° Maggio. Mentre la città si prepara ai prossimi giorni di calendario, molti lavoratori si trovano a gestire un doppio binario di preoccupazioni: da un lato il timore per l’instabilità occupazionale, dall’altro il desiderio di rivedere le regole sulla liberalizzazione degli orari che impongono turni continuati anche nei giorni rossi. Tra cambiamenti di insegna e il rischio del posto di lavoro. All’interno delle strutture commerciali della Capitale, le dinamiche aziendali stanno ridisegnando il volto del lavoro quotidiano.🔗 Leggi su Ameve.eu

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