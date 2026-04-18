Superbike oggi GP Olanda 2026 | orari Superpole e gara-1 tv programma streaming

Nella giornata di sabato 18 aprile si svolgono a Assen le sessioni di Superpole e la prima gara del Gran Premio d’Olanda 2026, terza tappa del Campionato Mondiale Superbike. Dopo le prove libere del giorno precedente, i piloti si preparano per le competizioni ufficiali, trasmesse in diretta televisiva e streaming. Gli orari delle sessioni sono stati comunicati e gli eventi si svolgono nel circuito olandese.

Dopo il venerdì dedicato alle prove libere si comincia a fare sul serio ad Assen nella giornata di sabato 18 aprile con la Superpole e gara-1 del Gran Premio d’Olanda 2026, terza tappa stagionale del Mondiale Superbike. Fari puntati sul nuovo punto di riferimento della categoria Nicolò Bulega, che vuole proseguire la sua striscia positiva dopo aver fatto tripletta nei primi due appuntamenti dell’anno a Phillip Island e Portimao. L’emiliano del team ufficiale Ducati si trova a punteggio pieno in testa al campionato e, nel caso in cui dovesse imporsi nelle tre manche di questo weekend sulla pista olandese, eguaglierebbe il record storico di Toprak Razgatlioglu con 13 successi consecutivi in Superbike.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Superbike oggi, GP Olanda 2026: orari Superpole e gara-1, tv, programma, streaming Notizie correlate Superbike oggi, GP Portogallo 2026: orari Superpole e gara-1, tv, programma, streamingOggi, sabato 28 marzo, seconda giornata del week end di Portimao, seconda tappa del Mondiale 2026 di Superbike. Superbike oggi in tv, GP Portogallo 2026: orari Superpole e gara-1, programma, streamingOggi, sabato 28 marzo, seconda giornata del week end di Portimao, seconda tappa del Mondiale 2026 di Superbike. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: La Superbike torna ad Assen: calendario, orari e guida tv; Superbike oggi, GP Olanda 2026: orari prove libere, tv, programma, streaming; SBK. Gran Premio dei Paesi Bassi. Terzo round ad Assen. Gli orari TV; Superbike, GP Olanda: Ducati ad Assen con Bulega leader e Lecuona all’inseguimento. Diretta Sbk Superbike streaming video tv prove libere GP Olanda 2026 Assen: orari, tempi, cronaca e classifiche delle sessioni (oggi venerdì 17 aprile)Diretta Sbk Superbike streaming video tv prove libere GP Olanda 2026 Assen oggi venerdì 17 aprile: orari, tempi, cronaca e classifiche delle sessioni. ilsussidiario.net Superbike oggi, GP Olanda 2026: orari prove libere, tv, programma, streamingComincia oggi con le prove libere del venerdì il weekend del Gran Premio d'Olanda 2026, valevole come terzo round stagionale del Mondiale Superbike. Dopo ... oasport.it IANNONE FUTURO PILOTA DEL CIV SUPERBIKE Il pilota di Vasto è tornato in pista e l’ha fatto oggi in occasione dei test pre Campionato Italiano Velocità supportato dal Cecchini Racing Team. Ha chiuso la prima giornata con il decimo tempo in una classifi - facebook.com facebook