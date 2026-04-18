Superbike oggi in tv GP Olanda 2026 | orari Superpole e gara-1 programma streaming

Oggi la Superbike trasmette in tv il Gran Premio d'Olanda 2026, terza tappa del campionato mondiale. Dopo le prove libere di venerdì, la giornata di sabato 18 aprile prevede la disputa della Superpole e della prima gara, con orari specifici per le sessioni e la possibilità di seguire l'evento in streaming. La pista di Assen ospita le qualifiche e la prima corsa del fine settimana, dando il via alle competizioni di questa tappa stagionale.

Dopo il venerdì dedicato alle prove libere si comincia a fare sul serio ad Assen nella giornata di sabato 18 aprile con la Superpole e gara-1 del Gran Premio d’Olanda 2026, terza tappa stagionale del Mondiale Superbike. Fari puntati sul nuovo punto di riferimento della categoria Nicolò Bulega, che vuole proseguire la sua striscia positiva dopo aver fatto tripletta nei primi due appuntamenti dell’anno a Phillip Island e Portimao. LA DIRETTA LIVE DI SUPERPOLE E GARA-1 DI SUPERBIKE ALLE 11.15 E 15.30 L’emiliano del team ufficiale Ducati si trova a punteggio pieno in testa al campionato e, nel caso in cui dovesse imporsi nelle tre manche di questo weekend sulla pista olandese, eguaglierebbe il record storico di Toprak Razgatlioglu con 13 successi consecutivi in Superbike.🔗 Leggi su Oasport.it

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