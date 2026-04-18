Superbike Bulega doma anche la pioggia nel finale e trionfa in gara-1 ad Assen Nuovo allungo in classifica

Nicolò Bulega ha vinto la prima gara della Superbike ad Assen, nonostante la pioggia nel finale. La sua performance gli permette di allungare in classifica generale. La gara si è disputata su un circuito umido e ha visto il pilota Ducati mantenere la leadership fino alla linea del traguardo. La corsa si è conclusa con Bulega davanti agli altri concorrenti, consolidando la sua posizione in campionato.

Non si ferma l’incredibile striscia di risultati di Nicolò Bulega. Il centauro della Ducati ha poco fa trionfato in gara-1 del Gran Premio dell’Olanda 2026, terzo appuntamento del Mondiale Superbike 2026, conquistando il settimo successo consecutivo stagionale (contando anche le Superpole Race) e l’undicesimo di fila, mettendo nel mirino il record di 14 vittorie di Razgatlioglu. Neanche la pioggia nel finale ed un Lekuona in crescendo hanno fermato Bulega, che allunga ancora nella generale con 149 punti (61 in più rispetto a Lekuona). Alla prima curva Lekuona si trova in testa con Bulega costretto subito ad inseguire. Il reggiano impiega pochi giri a superare il compagno di squadra, prendendosi la testa della corsa ed iniziando pian piano a creare un gap sufficiente sugli avversari.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Superbike, Bulega doma anche la pioggia nel finale e trionfa in gara-1 ad Assen. Nuovo allungo in classifica Notizie correlate Leggi anche: LIVE Superbike, GP Olanda 2026 in DIRETTA: Bulega centra una pole sensazionale ad Assen! Alle 15.30 gara-1 Superbike Portimao: Nicolò Bulega trionfa anche in Gara-2Uno scatenato Nicolò Bulega firma l'ennesimo weekend perfetto a Portimao, sede del secondo round del mondiale Superbike 2026. Aggiornamenti e contenuti dedicati Bulega vince anche gara-1 ad Assen, tripletta Ducati sul podioNicolò Bulega mantiene l'imbattibilità in Superbike e dopo aver dominato i round di Phillip Island e Portimao, inizia alla grande anche quello di Assen. Il pilota della Ducati si è imposto in gara-1, ... sportmediaset.mediaset.it Superbike, Nicolò Bulega svetta anche nella FP2 di Assen davanti a Baldassarri. 4° PetrucciNicolò Bulega si conferma e chiude al comando anche la seconda sessione di prove libere del Gran Premio d'Olanda, terzo appuntamento del Mondiale di ... oasport.it