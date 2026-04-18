Superbike Bulega doma anche la pioggia e trionfa in gara-1 ad Assen Nuovo allungo in classifica

Nicolò Bulega ha vinto anche la prima gara a Assen, dimostrando di saper gestire bene anche la pioggia. La sua prestazione gli consente di allungare in classifica generale. La gara si è svolta con condizioni climatiche variabili, ma il pilota è riuscito a mantenere il controllo sulla sua moto e a tagliare il traguardo in prima posizione. Questa vittoria si aggiunge alle altre già ottenute in questa stagione.

Non si ferma l’incredibile striscia di risultati di Nicolò Bulega. Il centauro della Ducati ha trionfato in gara-1 del GP d’Olanda 2026, terzo appuntamento del Mondiale Superbike 2026, conquistando il settimo successo consecutivo stagionale (contando anche le Superpole Race) e l’undicesimo di fila, mettendo nel mirino il record di 14 vittorie di Razgatlioglu. Neanche la pioggia nel finale ed un Lekuona in crescendo hanno fermato Bulega, che allunga ancora nella generale con 149 punti (61 in più rispetto a Lekuona). Alla prima curva Lekuona si trova in testa con Bulega costretto subito ad inseguire. Il reggiano impiega pochi giri a superare il compagno di squadra, prendendosi la testa della corsa ed iniziando pian piano a creare un gap sufficiente sugli avversari.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Superbike, Bulega doma anche la pioggia e trionfa in gara-1 ad Assen. Nuovo allungo in classifica Notizie correlate Leggi anche: Superbike, Bulega doma anche la pioggia nel finale e trionfa in gara-1 ad Assen. Nuovo allungo in classifica Leggi anche: LIVE Superbike, GP Olanda 2026 in DIRETTA: Bulega centra una pole sensazionale ad Assen! Alle 15.30 gara-1 Aggiornamenti e dibattiti Superbike, Bulega doma anche la pioggia nel finale e trionfa in gara-1 ad Assen. Nuovo allungo in classificaNon si ferma l'incredibile striscia di risultati di Nicolò Bulega. Il centauro della Ducati ha poco fa trionfato in gara-1 del Gran Premio dell'Olanda ... oasport.it Bulega vince anche gara-1 ad Assen, tripletta Ducati sul podioIl leader della classifica ha preceduto Lecuona e Sam Lowes dopo una bella battaglia accesa dalla pioggia finale. Locatelli sesto, errore di Petrucci ... sportmediaset.mediaset.it