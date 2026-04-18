Superbike spettacolo ad Assen | Bulega trionfa davanti a Lecuona

Durante la gara di Superbike ad Assen, il pilota ha conquistato la vittoria davanti a un avversario. Ha commentato che si è trovato bene in pista, ma quando ha iniziato a piovere ha deciso di non rischiare ulteriormente. La corsa si è svolta in condizioni variabili, con un finale che ha visto il vincitore prevalere sugli altri contendenti.

“È stata davvero una bella gara. Sentivo di avere un bel feeling, poi quando è iniziato a piovere ho preferito non rischiare. Iker mi ha superato e mi sono messo dietro per capire quale fosse la sua strategia. Il circuito si è asciugato rapidamente e ho spinto di nuovo per prendere la vittoria”.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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