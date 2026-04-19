I Phoenix Suns si preparano ad affrontare gli Oklahoma City Thunder in una serie di primo turno dei playoff. La partita si svolge in casa dei Suns, che attualmente occupano una posizione favorevole nella classifica della Western Conference. La sfida mette in palio la possibilità di avanzare nel torneo, con entrambe le squadre che cercano di ottenere un risultato positivo per continuare la corsa ai titoli.

I Phoenix Suns si apprestano a sfidare i campioni in carica dell’Oklahoma City Thunder in una serie di primo turno che vede i padroni di casa dell’Ovest favoriti per la posizione in classifica. Il confronto, previsto per iniziare domenica 19 aprile alle ore 21:30, mette di fronte una squadra di Oklahoma City che ha dominato gran parte della stagione regolare, mentre Phoenix cerca di riscattare un percorso più altalenante che l’ha portata a finire all’ottavo posto dopo una sconfitta casalinga contro Portland. L’equilibrio statistico e il divario delle rotazioni. Analizzando i numeri della stagione regolare, emerge un distacco netto tra le due formazioni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Suns contro Thunder: sfida di nervi tra panchina profonda e riscatto

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