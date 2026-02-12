Gli Oklahoma City Thunder vincono facilmente contro i Phoenix Suns, nonostante l’assenza di Shai Gilgeous-Alexander. I campioni NBA in carica si impongono 136-109 al Mortgage Matchup Center, dominando già nel primo tempo, chiuso avanti di 23 punti. Bene anche Fontecchio nel successo degli Heat, che hanno battuto i Los Angeles Lakers.

Los Angeles (Stati Uniti), 12 febbraio 2026 – Nell’ultima nottata di gare prima della pausa per l’All Star Game, gli Oklahoma City Thunder, nonostante la perdurante assenza di Shai Gilgeous-Alexander (e quella di Ajay Mitchell), hanno hanno inanellato il secondo sigillo consecutivo battendo, dopo i Los Angeles Lakers, anche i Phoenix Suns: al Mortgage Matchup Center è finita 136-109 per i campioni NBA in carica, che hanno tirato con il 58% dal campo, e hanno archiviato la pratica già in un primo tempo chiuso avanti 75-52. Oltre alla panchina, che ha portato un contributo di 74 punti complessivi, a trascinare i Thunder – che hanno toccato il massimo vantaggio sul +37 nel terzo quarto – ci ha pensato Jalen Williams con 28 punti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - NBA, i Thunder non lasciano scampo ai Suns. Bene Fontecchio nel successo degli Heat

Approfondimenti su Thunder Suns

Nella notte NBA, i Oklahoma City Thunder hanno superato i Miami Heat con un punteggio di 124-112, approfittando del doppio impegno delle squadre.

Nella notte americana, due delle favorite della stagione NBA hanno subito una battuta d’arresto.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Thunder Suns

Argomenti discussi: NBA, Peyton Watson non ha paura dei Thunder: il meglio della notte; Thunder, Shai Gilgeous-Alexander out fino alla sosta per l’All-Star Game; NBA, ufficiale: Doncic salta anche il match tra Los Angeles Lakers e Oklahoma City Thunder. Tornerà prima dell’All-Star Game?; L’orgoglio non basta: i Thunder piegano i Lakers nel finale.

NBA, i Thunder non lasciano scampo ai Suns. Bene Fontecchio nel successo degli HeatLos Angeles (Stati Uniti), 12 febbraio 2026 – Nell’ultima nottata di gare prima della pausa per l’All Star Game, gli Oklahoma City Thunder, nonostante la perdurante assenza di Shai Gilgeous-Alexander ... sport.quotidiano.net

La NBA mette sotto inchiesta gli Oklahoma City ThunderLa NBA sta valutando l'operato dei Thunder per le assenze di giocatori nella partita di mercoledì scorso contro San Antonio, twitta Dan Woike di The ... pianetabasket.com

NBA - Detroit piega Jokic & Murray, bene Lakers, Celtics e Knicks (7° successo filato). Fontecchio non basta agli Heat contro Johnson ei suoi Hawks x.com

NBA - Detroit piega Jokic & Murray, bene Lakers, Celtics e Knicks (7° successo filato). Fontecchio non basta agli Heat contro Johnson ei suoi Hawks - facebook.com facebook