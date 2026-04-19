Sulle tracce di San Francesco Studenti dell' Università di Ancona al lavoro nel cuore di Santa Croce

Trenta studenti dell'Università di Ancona stanno svolgendo un intervento di restauro e conservazione nel convento francescano di Santa Croce, situato a Villa Verucchio. Il progetto prevede attività di studio e intervento diretto sull’edificio storico, che risale a diversi secoli fa. L’iniziativa coinvolge studenti di varie discipline, che collaborano sotto la supervisione di esperti nel settore. L’obiettivo è approfondire le tecniche di conservazione e conoscere più da vicino il patrimonio artistico e architettonico della zona.

Trenta di studenti dell'Università di Ancona sono al lavoro sul convento francescano di Santa Croce a Villa Verucchio. Per il “Laboratorio di Restauro Architettonico” del corso di laurea magistrale in Ingegneria edile-architettura dell’Università Politecnica delle Marche, condotto dalla.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Grottaglie, al Monastero di Santa Chiara l’anteprima nazionale de “Il Cantico dell’amore di San Francesco d’Assisi”Tarantini Time QuotidianoSarà il Monastero delle Clarisse di Santa Chiara di Grottaglie a ospitare l’anteprima nazionale del volume “Il Cantico... La Regione al lavoro con studenti e ricercatori dell'Università di Trieste per la transizione energeticaCollaborazioni e progetti congiunti nel campo dell'energia sostenibile tra Fvg energia, la partecipata della Regione per la transizione energetica, e... Altri aggiornamenti Temi più discussi: La città ha aderito all’itinerario europeo legato a San Francesco; San Francesco tra arte, natura e spiritualità: nel segno di Giotto, eventi diffusi in tutta l’Umbria; Costa Serina, sulle tracce di fra Cecilio: servire gli ultimi con gioia; Domenica, concerto-matinée del Quintetto Amena al Pantheon degli Uomini Illustri. Sulle tracce di San Francesco. Studenti dell'Università di Ancona al lavoro nel cuore di Santa CroceGli allievi del corso di laurea magistrale in Ingegneria edile-architettura hanno compiuto due giornate di attività sul campo e alcuni hanno deciso di svolgere le loro tesi sul complesso monastico fra ... riminitoday.it La Scarzuola, nel comune di Montegabbione, sulle tracce di San FrancescoUn luogo incantanto sulle tracce di San Francesco. La Scarzuola è una località nella frazione di Montegiove, nel territorio comunale di Montegabbione. Qui c'è un convento che sembra uscito da una ... lanazione.it A L’Aquila ha preso vita vita una prima assoluta che è molto più di un concerto: “Faccia a faccia con San Francesco, poeta di Dio e del mondo”, un incontro tra musica, parole e spiritualità, capace di unire passato e presente in un’unica emozione. La voce di Si facebook Il 21 aprile alle 18, nella chiesa inferiore della Basilica di san Francesco, fra Marco Moroni, presiederà la santa messa in suffragio di papa Francesco a un anno dalla morte. La celebrazione sarà trasmessa in diretta streaming sui canali YouTube e Facebook d x.com