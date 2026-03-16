Grottaglie al Monastero di Santa Chiara l’anteprima nazionale de Il Cantico dell’amore di San Francesco d’Assisi

Al Monastero di Santa Chiara a Grottaglie si terrà l’anteprima nazionale del volume “Il Cantico dell’amore di San Francesco d’Assisi”. L’evento è organizzato presso il Monastero delle Clarisse di Santa Chiara e rappresenta un’occasione per presentare il libro al pubblico. La presentazione si svolgerà nel contesto del Monastero, coinvolgendo i presenti in un momento dedicato alla cultura e alla spiritualità.

Tarantini Time Quotidiano Sarà il Monastero delle Clarisse di Santa Chiara di Grottaglie a ospitare l’anteprima nazionale del volume “Il Cantico dell’amore di San Francesco d’Assisi”. L’appuntamento è fissato per il 21 marzo alle ore 19, in occasione della Giornata Internazionale della Poesia. L’iniziativa si inserisce nell’ambito del Progetto Francesco 800, con direzione scientifica di Pierfranco Bruni, studioso della letteratura del Mediterraneo. Il volume, curato da Franca De Santis e pubblicato dalla casa editrice Solfanelli, nasce con l’obiettivo di approfondire l’eredità spirituale e poetica di San Francesco d’Assisi. All’organizzazione dell’evento partecipano l’Associazione Medici per San Ciro, il Monastero delle Clarisse di Grottaglie, la Giornata della Poesia e l’Istituto Terra dei Padri. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Grottaglie, al Monastero di Santa Chiara l’anteprima nazionale de “Il Cantico dell’amore di San Francesco d’Assisi” Articoli correlati Angelo Branduardi in tour con “Il Cantico”, dedicato a San Francesco d’AssisiBOLOGNA – In occasione degli 800 anni dalla stesura del Cantico delle Creature, lo scorso anno Angelo Branduardi ha avviato il progetto e tour “Il... Angelo Branduardi: ’Il Cantico’ con le parole di San FrancescoFarà tappa anche al teatro Duse il progetto di Angelo Branduardi nato in occasione degli 800 anni dalla stesura del ’Cantico delle Creature’ di San... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Grottaglie al Monastero di Santa Chiara... Discussioni sull' argomento Al Monastero delle Clarisse di Grottaglie l'anteprima nazionale di San Francesco 800: Il Cantico dell'Amore. 21 Marzo ore 19.00; Giornata internazionale della Poesia con San Francesco; PUGLIA.GROTTAGLIE(TA). PRESENTAZIONE DEL VOLUME IL CANTICO DELL’AMORE. SUI PASSI DI FRANCESCO DALLA PAROLA AL MISTERO. Al Monastero delle Clarisse di Grottaglie l’anteprima nazionale di San Francesco 800: Il Cantico dell’Amore. 21 Marzo ore 19.00politicamentecorretto.com - Al Monastero delle Clarisse di Grottaglie l'anteprima nazionale di San Francesco 800: Il Cantico dell'Amore. 21 Marzo ore 19.00 ... politicamentecorretto.com Chiesa del venerabile monastero di S. Catarina del Cassaro di questa città di Palermo Il 16 Marzo 1664 veniva consacrata dall’Arcivescovo di Palermo Don Pietro Martines Rubio, la nuova chiesa del Monastero di Santa Catarina, edificata sotto il priorato della - facebook.com facebook Badessa del monastero di Cascia, il messaggio di Santa Rita più attuale che mai x.com