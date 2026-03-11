Caravaggio il convento francescano torna a vivere a 800 anni dalla morte di San Francesco | al suo interno alloggi per anziani disabili e famiglie

Il convento francescano di Caravaggio sta per riaprire dopo circa 800 anni dalla morte di San Francesco, con lavori di riqualificazione dell’ex asilo Polidoro Caldara ormai quasi terminati. Grazie ai fondi del Pnrr Missione 5, il complesso storico sarà convertito in alloggi destinati ad anziani autosufficienti, persone con disabilità e famiglie che affrontano emergenze abitative. La struttura tornerà così a vivere con nuovi usi e funzioni.

Caravaggio. I lavori di riqualificazione dell' ex asilo Polidoro Caldara sono quasi conclusi. Grazie ai finanziamenti del Pnrr Missione 5, il complesso storico sarà trasformato in abitazioni per anziani autosufficienti, persone con disabilità e famiglie in emergenza abitativa. Il progetto prevede 20 posti complessivi in unità di diverse dimensioni, con spazi comuni aperti alla cittadinanza. L'ala ovest dell'edificio, iniziata la scorsa primavera, unisce recupero storico e funzione sociale inclusiva. "Si tratta di un intervento di rigenerazione urbana con finalità sociale complesso ma di grande rilevanza per il territorio non solo caravaggino...