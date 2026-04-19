Sulla questione legata all’anti Beppe Sala si è riacceso il dibattito politico. Ignazio La Russa ha rilanciato la candidatura di Maurizio Lupi, presentandolo come un leader moderato. Nel frattempo, il leghista Massimiliano Romeo ha espresso la sua posizione, chiedendo a Roma di non interferire nella disputa. La discussione si è infiammata, coinvolgendo vari esponenti politici e suscitando reazioni diverse tra le forze in campo.

Non solo le Politiche, sono tanti gli appuntamenti elettorali in arrivo e tra le città che andranno a rinnovare i propri consigli comunali nel 2027 c’è anche Milano. È lì che il presidente del Senato, Ignazio La Russa, vorrebbe candidare Maurizio Lupi, leader di Noi moderati, alla carica di sindaco. «Io personalmente voglio un politico, lo dico apertamente», ha spiegato La Russa confermando di volere Lupi. «Mentre del politico conosco i meriti e i demeriti e posso sceglierlo sapendo cosa scelgo, un civico o è così bravo, così noto e così capace che il nome appena lo fai brilla oppure è un salto nel buio, o troviamo un super civico, un Batman, oppure è difficile».🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Sull’anti Beppe Sala si riaccende il parapiglia

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