Roma pista Carrasco si riaccende | pressione sull’Al-Shabab e decisione imminente

Roma, pista Carrasco si riaccende: l’Al-Shabab è chiamato a una decisione rapida, dopo le pressioni dell’entourage del giocatore. La società giallorossa monitora con attenzione questa possibilità, segnando un interesse cresciuto nelle ultime ore nel mercato estero. La situazione rimane in evoluzione, con un esito ancora da definire e una decisione imminente che potrebbe influenzare il mercato della Roma.

La Roma torna a guardare con attenzione al mercato estero: nelle ultime ore si è riaccesa la pista che porta a Yannick Ferreira Carrasco, con l’ Al-Shabab chiamato a una decisione rapida dopo le pressioni dell’entourage del giocatore, come riportato dall’emittente saudita Arriyadiyah. Il nodo contrattuale e il peso dell’ingaggio. Alla base dell’operazione c’è una questione contrattuale che incide direttamente sui conti dell’Al-Shabab. Il contratto di Carrasco, in scadenza a giugno, prevede infatti un rinnovo automatico per un’ulteriore stagione, già scattato dopo il superamento del 50% delle presenze. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

