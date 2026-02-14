Strage della sala giochi otto morti nel 1990 | dopo oltre trent’anni si riaccende il caso

Nel 1990, otto persone hanno perso la vita nella strage alla sala giochi di Gela, un attacco attribuito alla mafia e mai completamente chiarito. Dopo più di tre decenni, le indagini sono state riaperte, portando alla luce nuove testimonianze e documenti che potrebbero cambiare la versione dei fatti. Gli inquirenti stanno esaminando alcuni elementi emersi recentemente, tra cui dichiarazioni di testimoni e reperti trovati sul luogo dell’attentato.

Tempo di lettura: 3 minuti A oltre trent'anni da uno dei più sanguinosi episodi della storia mafiosa siciliana, si riapre uno spiraglio giudiziario sulla cosiddetta strage di Gela. Un ergastolano, condannato in via definitiva per quei fatti, ha conferito mandato al penalista Massimo Viscusi, professionista sannita, per presentare istanza di revisione del processo. Si tratta di una notizia di rilievo nazionale, che riporta l'attenzione su una delle pagine più drammatiche della criminalità organizzata in Italia, ma che assume un particolare interesse anche per il nostro territorio: a seguire il delicato percorso giudiziario sarà infatti un avvocato originario del Sannio, da anni impegnato nella difesa di detenuti sottoposti al regime di 41bis e di condannati all'ergastolo.