Sulla città gemella virtuale si sperimentano gli interventi

È stata creata una versione digitale di Codogno, chiamata città “gemella” virtuale, per monitorare lo stato dell’ambiente urbano in tempo reale. Questa replica digitale permette di analizzare vari aspetti della città e di testare interventi senza impattare direttamente sulla realtà fisica. L’obiettivo è utilizzare questa piattaforma per sperimentare strategie e migliorare la gestione dei servizi pubblici, facilitando decisioni più precise e tempestive.

Una città “gemella“ in formato digitale, una specie di clone virtuale di Codogno capace di monitorare in tempo reale lo stato dell’ambiente urbano e guidare così le politiche pubbliche in maniera più efficace, puntuale e incisiva. Il borgo della Bassa si proietta all’avanguardia della transizione ecologica e digitale con il lancio del progetto Codogno Digital Twin. L’iniziativa prevede la creazione di un cosiddetto Local Digital Twin (Ldt), cioè una replica virtuale e dinamica del territorio, con il polo produttivo Mirandolina (nella foto) che diventa il cuore della sperimentazione. La zona periferica di circa 150 ettari, che ospita 140 imprese e tremila lavoratori, grazie a questa tecnologia, si trasformerà in un vero e proprio laboratorio territoriale di innovazione.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sulla città “gemella“ virtuale si sperimentano gli interventi Notizie correlate Leggi anche: “Lewis Hamilton è innamorato pazzo di Kim Kardashian, gli amici sono sicuri: ha trovato finalmente l’anima gemella”. I rumors sulla coppia più invidiata Leggi anche: All'immaginario scientifico si sperimentano le illusioni ottiche Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Sulla città gemella virtuale si sperimentano gli interventi. Sulla città gemella virtuale si sperimentano gli interventiUna città gemella in formato digitale, una specie di clone virtuale di Codogno capace di monitorare in tempo reale lo stato dell’ambiente urbano e guidare così le politiche pubbliche in maniera più ... ilgiorno.it A Milano 30mila alberi avranno un gemello virtuale: ecco perchéMilano, 24 giugno 2025 – Sono oltre 30mila gli alberi curati dal Comune di Milano per i quali, proprio in questi giorni, con parte delle risorse messe a disposizione da fondi europei del Programma ... ilgiorno.it