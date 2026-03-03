All' immaginario scientifico si sperimentano le illusioni ottiche

Nel campo delle illusioni ottiche, si esplorano fenomeni visivi che sfidano la percezione, come linee parallele che sembrano curve, figure identiche che l’occhio interpreta come diverse, e forme che appaiono muoversi o pulsare senza alcun spostamento reale. Questi effetti vengono studiati e sperimentati per comprendere meglio come il cervello interpreta le immagini e i segnali visivi.

Linee parallele che sembrano curve, figure identiche che il nostro occhio giura siano diverse, forme che ruotano e pulsano senza muoversi di un millimetro. Domenica 8 marzo all'Immaginario Scientifico di Pordenone si approfondiscono le illusioni ottiche e la percezione. Alle ore 11.00, e in replica alle 16.00, attraverso le postazioni del museo, i visitatori potranno ritagliarsi un "Intervallo di Scienza" per scoprire come il cervello non si limiti a registrare la realtà, ma la interpreti, la completi e spesso la reinventi.