Südtirol umiliato a La Spezia | storica disfatta con un 6-1 pesantissimo

Domenica 19 aprile 2026, l’FC Südtirol ha subito una sconfitta pesante in trasferta contro lo Spezia, con il risultato di 6-1. La partita si è conclusa con un risultato che ha lasciato poche speranze alla squadra ospite, evidenziando una delle sconfitte più ampie nella storia recente. La gara si è svolta nello stadio ligure, con la squadra di casa che ha dominato l’intera partita.

Il pomeriggio di domenica 19 aprile 2026 segna un punto di svolta traumatico per l’FC Südtirol, travolto dallo Spezia con un pesante 6-1 in trasferta. Il risultato ottenuto a La Spezia rappresenta il peggior passivo mai registrato nella storia del club biancorosso quando disputa incontri in Serie B. La squadra coordinata da Fabrizio Castori ha mostrato fragilità strutturali fin dal fischio d’inizio, apparendo disorganizzata nel reparto difensivo e incapace di arginare le azioni avversarie. Gli ospiti hanno sfruttato ogni minimo spiraglio lasciato dai biancorossi, costruendo un vantaggio molto ampio già durante la prima parte della gara e aumentando ulteriormente il distacco nel secondo tempo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Südtirol umiliato a La Spezia: storica disfatta con un 6-1 pesantissimo Notizie correlate Leggi anche: Disfatta Juventus, attacco pesantissimo: Comolli asfaltato Bari-Südtirol, Longo: "Serve una scintilla. Ripartire da quanto di buono visto con lo Spezia"Alla vigilia della sfida casalinga contro il Südtirol, in programma domenica alle 15 al San Nicola, Moreno Longo ha presentato la gara in conferenza... Aggiornamenti e contenuti dedicati Spezia-Südtirol 6-1, dopo il rosso scatta la goleadaInizio scoppiettante con un gol per parte, poi al 23’ ospiti in dieci e la partita prende tutta un’altra piega ... lanazione.it Debacle Südtirol, sconfitto 6-1 a La SpeziaAllo Stadio Alberto Picco, nella trentacinquesima e quartultima giornata del campionato di serie B, l’FC Südtirol è chiamato a un delicato confronto: in palio ci sono punti pesanti in chiave salvezza. rainews.it