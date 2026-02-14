Bari-Südtirol Longo | Serve una scintilla Ripartire da quanto di buono visto con lo Spezia

Moreno Longo ha detto che la squadra ha bisogno di una svolta dopo il pareggio contro lo Spezia e spera di trovare una scintilla contro il Südtirol. La partita si gioca domenica alle 15 al San Nicola, e l’allenatore ha sottolineato che bisogna ripartire dai segnali positivi mostrati nella recente sfida. Con il suo commento, Longo ha voluto motivare i giocatori in vista del prossimo impegno.

Alla vigilia della sfida casalinga contro il Südtirol, in programma domenica alle 15 al San Nicola, Moreno Longo ha presentato la gara in conferenza stampa dopo il pareggio interno contro lo Spezia. Il tecnico biancorosso ha analizzato il momento della squadra, soffermandosi su difficoltà realizzative, identità di gioco e necessità di una svolta mentale per inseguire l'obiettivo salvezza. Longo non nasconde la delicatezza del momento, ma invita il gruppo a reagire con convinzione: "Dobbiamo essere i primi a dare un segnale all'ambiente: solo tutti insieme possiamo provare a fare un'impresa che sembra impensabile.