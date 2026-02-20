Disfatta Juventus attacco pesantissimo | Comolli asfaltato

Damien Comolli ha commesso gravi errori nel mercato della Juventus, causando una pesante sconfitta. Il noto personaggio televisivo ha criticato duramente le sue scelte di acquisto, che si sono rivelate fallimentari. In particolare, l’arrivo di alcuni giocatori poco adatti alla rosa ha peggiorato le performance della squadra. La Juventus, infatti, ha subito diverse sconfitte nelle ultime partite, evidenziando le mancanze della campagna acquisti. Comolli si trova ora al centro di polemiche che non si placano.

Il disastro di Cabal, Yildiz inghiottito in casa sua e... Tutti i volti del tracollo Juve Con il 5-2 subito dal Galatasaray, i bianconeri sono con un piede fuori dalla Champions. Nella serata storta della squadra di Spalletti, però, pesano alcuni incredibili errori dei singoli ... «Ecco i 5 volti della disfatta juventina all'Ali Sami Yen.» La Juventus ha subito una batosta pesantissima che la lascia quasi fuori dalla Champions League, costringendola a cercare un'impresa disperata nella gara di ritorno. Il 5-2 rimediato contro il Galatasaray