Successo a Chieti per Superstizione? No grazie | in pochi passano sotto la scala

A Chieti si è svolta con successo l'iniziativa “Superstizione? No, grazie”, organizzata dal gruppo Chieti-Pescara del Wwf Abruzzo e dal Museo universitario dell’Università d’Annunzio, con il patrocinio del Cicap. Durante l’evento, alcune persone hanno deciso di non passare sotto le scale, attirando l’attenzione dei partecipanti. La partecipazione è stata numerosa, con un buon riscontro di pubblico presente all’appuntamento.

Buona partecipazione a Chieti per l’iniziativa “Superstizione? No, grazie”, promossa dal gruppo Chieti-Pescara del Wwf Abruzzo e dal Museo universitario dell’Università d’Annunzio, con il patrocinio del Cicap.L’evento si è svolto nell’auditorium Di Marzio di Palazzo de Mayo e ha proposto una.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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