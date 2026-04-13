Superstizione? No grazie Appuntamento venerdì 17 alle 17,17 a palazzo de' Mayo

Venerdì 17 aprile alle 17,17 si terrà un evento presso l’auditorium di Palazzo de Mayo, situato in corso Marrucino, a Chieti. L’iniziativa, organizzata dal Gruppo Chieti-Pescara del Wwf Abruzzo e dal museo universitario, affronta il tema della superstizione, ponendo a confronto scienza e magia. L’appuntamento si svolge in un momento in cui si discute di credenze popolari e di come vengono percepite nella società moderna.

«Superstizione? No, grazie» ritorna la sfida tra scienza e magia a Chieti, L'appuntamento è per venerdì 17 aprile alle 17,17 in punto nell’auditorium di Palazzo de Mayo (ingresso da corso Marrucino) ed è organizzato dal Gruppo Chieti-Pescara del Wwf Abruzzo e dal museo universitario.Una “sfida”.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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