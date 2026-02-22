Rapina in villa gli imprenditori Nicolini e la voglia di tornare alla normalità Al lavoro a pochi giorni dall' aggressione | È successo quel che è successo

Giampietro Nicolini e sua moglie Florinda Bortolazzo ricostruiscono la giornata dopo la rapina in villa, avvenuta pochi giorni fa. La coppia si dedica alle attività quotidiane, cercando di tornare alla normalità. Nicolini, nonostante l’incidente, si presenta puntuale al lavoro, mentre la famiglia si concentra sul riprendere le routine di sempre. La villa, ancora sotto shock, resta un ricordo vivo tra le pareti di casa.

FONTANIVA - Al lavoro anche ieri mattina, come da orario aziendale, Giampietro Nicolini, 64 anni, e la moglie Florinda Bortolazzo, 65 anni, ma assolutamente nessuna voglia di parlare della rapina della quale loro malgrado sono stati vittime nel tardo pomeriggio di giovedì scorso, al rientro nella loro casa nella zona industriale di Fontaniva dove ha sede la loro azienda sviluppata in due siti. IL SILENZIO Portone del cancello chiuso senza proferire parola da parte della signora. «E’ successo quello che è successo», le parole di Nicoletti in azienda, pronunciate continuando a lavorare. Il ritorno alla normalità è senza dubbio il modo migliore per superare l'ora e mezza di comprensibile terrore da parte della coppia, rimasta in balia di tre rapinatori, uno dei quali aveva una pistola puntata sempre contro i due. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

Rapina in villa. Gli imprenditori Nicolini sequestrati, picchiati e costretti ad aprire la cassaforte: «Ci aspettavano da ore». Torna l'incuboGli imprenditori Nicolini sono stati sequestrati e picchiati durante una rapina nella loro villa di Fontaniva.

Rapina a villa Nicolini: banda armata immobilizza la moglie dell'imprenditore e la costringe ad aprire la cassaforte. Poi la fuga con gli ori di famigliaUna banda armata ha rapinato Villa Nicolini a Fontaniva, causando grande paura tra i residenti.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Rapina in villa. Gli imprenditori Nicolini sequestrati, picchiati e costretti ad aprire la cassaforte: Ci aspettavano da ore. Torna...; Rapina in villa subito dopo cena: commando in casa a Urgnano, via contanti e oggetti di valore; Minacciano e rapinano famiglia nel Bergamasco, caccia ai malviventi; Urgnano, armi e coltelli: rapina choc in villa.

Rapina in villa. Gli imprenditori Nicolini sequestrati, picchiati e costretti ad aprire la cassaforte: «Ci aspettavano da ore». Torna l'incuboFONTANIVA (PADOVA) - Imbavagliati, picchiati e costretti ad aprire la cassaforte della loro villa. Torna l’incubo delle rapine agli imprenditori nell’Alta Padovana. È ... ilgazzettino.it

Rapina a villa Nicolini: banda armata immobilizza la moglie dell'imprenditore e la costringe ad aprire la cassaforte. Poi la fuga con gli ori di famigliaFONTANIVA (PADOVA) - Una banda composta da tre persone ha messo a segno una violenta rapina ai danni della famiglia Nicolini, nota in zona per l’attività di recupero ... ilgazzettino.it

Rapina in villa nel Bergamasco, mani legate a madre e figlio 15enne. In azione tre banditi armati di pistola a Urgnano, aperta la cassaforte #ANSA - facebook.com facebook

Rapina in villa nel Bergamasco, mani legate a madre e figlio 15enne. In azione tre banditi armati di pistola a Urgnano, aperta la cassaforte #ANSA x.com