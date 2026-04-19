Recenti analisi sulla “quercetina” hanno rilevato che, sebbene questa sostanza non rappresenti un rischio per la salute, si forma un deposito visibile dopo alcuni mesi in bottiglia. La presenza di questa precipitazione non compromette la sicurezza del prodotto, ma può influenzare l’aspetto e la percezione del consumatore. La scoperta riguarda principalmente alcune bottiglie di bevande contenenti questa sostanza, che risultano apparentemente perfette al momento dell’acquisto.

Monteriggioni (Siena), 19 aprile 2026 – Nel bicchiere è tutto perfetto, ma dopo qualche mese in bottiglia compare un deposito inatteso. Non è un difetto, né un problema di sicurezza alimentare, ma può mettere in discussione l’immagine di un vino, generando dubbi nel consumatore e preoccupazione nei produttori. Si chiama quercetina ed è una sostanza naturale presente nelle bucce dell’uva, oggi al centro di una crescente attenzione nel mondo del vino, in particolare per i rossi a base Sangiovese. Negli ultimi anni il tema è diventato sempre più attuale. Temperature più alte e stagioni sempre più estreme, effetto del cambiamento climatico in atto, stanno modificando il comportamento delle vigne.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Studi sulla “quercetina”, il deposito in bottiglia. Non fa male, ma non piace

Notizie correlate

Alunno fa capovolta in palestra e si fa male alla testa. Famiglia fa ricorso, ma perde sia in primo grado che in Appello. Ecco cosa hanno deciso i giudiciLa vicenda nasce da un infortunio avvenuto durante l’orario scolastico, nel corso di una lezione di educazione motoria, quando un alunno minorenne,...

Leggi anche: Diabete, attività fisica fa parte della cura ma serve un mix: gli studi

Contenuti e approfondimenti

Si parla di: Studi sulla quercetina, il deposito in bottiglia. Non fa male, ma non piace; 7 rimedi naturali per allergie primaverili 2026.

Studi sulla quercetina, il deposito in bottiglia. Non fa male, ma non piaceIl 22 aprile a Monteriggioni, nella cornice di Poggio ai Laghi, un incontro. Marzio Dal Cin presidente d’azienda: Oggi può diventare un problema ... lanazione.it