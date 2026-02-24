Diabete attività fisica fa parte della cura ma serve un mix | gli studi

Il diabete si aggrava a causa di uno stile di vita sedentario, e l’attività fisica può aiutare a gestirlo meglio. La Società italiana di diabetologia ha sottolineato che fare esercizio da solo non basta: è necessario combinare diverse abitudini. Molti pazienti che hanno modificato le proprie routine hanno riscontrato miglioramenti nel controllo della glicemia. Questa evidenza rafforza l’idea di un approccio più completo alla cura del diabete.

(Adnkronos) – Contro il diabete l'attività fisica è parte integrante della cura. E' il messaggio, "semplice ma potente", della Società italiana di diabetologia (Sid). Chi pensa che camminare sia una soluzione particolarmente efficace, però, sbaglia. L'attività fisica più elementare ha una serie di effetti senz'altro positivi: migliora la salute del cuore, contribuisce a tenere sotto controllo la pressione, aiuta a ridurre i livelli di colesterolo. Migliaia di passi al giorno, da soli, non sono però un reale 'anti-diabete'. "Non basta muoversi, bisogna farlo con regolarità e integrando modalità diverse di allenamento: aerobico, di resistenza e di equilibrio-stabilità.

Attività fisica giusta elisir contro il diabete, ecco il mix ideale Il diabete si aggrava quando si trascurano esercizi mirati, perché l’attività fisica aiuta a controllare meglio i livelli di zucchero nel sangue.

A Casa Sollievo una cura per guarire dal diabete in un mese, ma è una bufala: "Occhio alle truffe"Un messaggio che promette di curare il diabete in un mese gira da giorni sui social, attribuito all’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza.

