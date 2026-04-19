Un ragazzo di 17 anni coinvolto in un episodio legato a una presunta minaccia di strage in una scuola è stato autorizzato a tornare in aula, con alcune restrizioni. Il tribunale del Riesame ha esaminato il ricorso presentato dai legali del giovane e ha deciso di consentirgli di frequentare le lezioni, a condizione di non utilizzare i social media. La decisione segue l’indagine avviata dopo le accuse rivolte allo studente.

Ha lasciato il carcere minorile di Firenze ed è entrato in comunità lo studente 17enne che progettava una strage in un liceo artistico di Pescara ed era stato arrestato a fine marzo a Perugia. Il tribunale del Riesame ha accolto il ricorso della difesa. "Può riprendere a frequentare la scuola, non può usare nessun dispositivo informatico", è la decisione dei giudici anticipata dal quotidiano abruzzese Il Centro., Sì al ritorno a scuola, dunque, ma niente cellulare, tablet o pc per il 17enne considerato uno studente-modello che progettava una strage a scuola. Il suo sarà un percorso di rieducazione sociale, come previsto in Italia da varie normative.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Studente 17enne progettava strage a scuola: "Può tornare in classe ma non usare i social"

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