Progettava strage a scuola la mamma del 17enne arrestato | È anche colpa mia dovevo controllarlo sui social

La madre di un ragazzo di 17 anni arrestato a Perugia ha dichiarato di essere responsabile, affermando di aver dovuto controllare di più i suoi social. In un'intervista, ha affermato che il figlio non è violento e che rimarrà al suo fianco. La polizia ha fermato il giovane lunedì 30 marzo, dopo aver scoperto un progetto di attacco scolastico.

"Non è un violento, rimarrò accanto a lui". Lo ha detto in un'intervista la mamma del 17enne arrestato a Perugia lunedì 30 marzo. Era attivo in gruppi neonazisti e suprematisti, avrebbe manifestato la volontà di compiere una strage in una scuola. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Perugia, la mamma del 17enne che progettava una strage :"Dovevo controllarlo sui social, ho sbagliato a fidarmi troppo" Perugia, 17enne progettava strage a scuola in nome della “razza ariana”: arrestato per terrorismoUn ragazzino di 17 anni è finito in manette con l'accusa di propaganda con finalità terroristiche e istigazione a delinquere. Una selezione di notizie Discussioni sull' argomento Progettava una strage a scuola in stile 'Columbine', arrestato un 17enne e indagati altri sette giovani; Progettava strage in una scuola, 17enne arrestato a Perugia. Indagati altri 7 minorenni; Progettava una strage a scuola, un 17enne arrestato per terrorismo a Perugia; Progettava una strage a scuola, arrestato un 17enne a Perugia. Si era radicalizzato online. Progettava una strage a scuola in stile 'Columbine', arrestato un 17enne e indagati altri sette giovaniStava studiando come fabbricare armi e ordigni chimici, per compiere una strage in una scuola superiore di Pescara, come quella consumata nel 1999 nella Columbine High School, in Colorado. A ispirarlo ... ansa.it Un diciassettenne pescarese, che vive nella provincia di Perugia, è stato posto in custodia cautelare al termine di un'operazione antiterrorismo dei Carabinieri in Abruzzo, Emilia Romagna, Umbria e Toscana. Progettava una strage a scuola. Il minore è ritenut - facebook.com facebook Terrorismo. Progettava strage in stile Columbine, 17enne di Pescara arrestato a Perugia x.com