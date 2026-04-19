Alle prime ore del mattino a Shreveport, in Louisiana, si è verificata una sparatoria che ha provocato la morte di otto bambini. Gli spari sono stati uditi prima delle sei e hanno interrotto il silenzio dell’alba. La polizia ha avviato immediatamente le ricerche del sospettato, culminate in un conflitto a fuoco che ha coinvolto le forze dell’ordine. La scena del crimine è stata recintata e sono in corso le indagini per chiarire quanto accaduto.

Strage Shreveport oggi: spari all’alba, vittime sono bambini. Non sono ancora le sei del mattino quando il silenzio dell’alba viene squarciato dagli spari a Shreveport, in Louisiana (Stati Uniti). La chiamata alla polizia parla di una lite, poi di colpi di arma da fuoco. Quando gli agenti arrivano, trovano una scena che nessuno riesce a descrivere senza fermarsi. A terra ci sono corpi. Sono bambini. Otto morti, tra uno e quattordici anni. Dieci le persone colpite. Una strage che si consuma in pochi minuti e che getta l’intera città nello shock. “Forse la peggiore tragedia di sempre”: la città sotto shock. Il sindaco Tom Arceneaux parla subito, ma le parole sembrano non bastare.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Strage Shreveport oggi, orrore all’alba: 8 bambini uccisi, fuga e caccia all’uomo finita nel sangue

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