Strage in Lousiana 8 bambini uccisi in una sparatoria a Shreveport

Una tragedia si è verificata a Shreveport, in Louisiana, dove otto bambini sono stati uccisi durante una sparatoria. La polizia locale ha confermato l’accaduto e sta indagando sull’episodio. Al momento, non sono stati forniti dettagli sulle circostanze dell’incidente o sulle eventuali motivazioni. La notizia ha suscitato grande attenzione nella comunità e tra le autorità statali.

Roma, 19 apr. (askanews) – Strage di bambini in Louisiana. Il capo della polizia di Shreveport, Wayne Smith, città nel nord ovest dello Stato, ha confermato che nel corso di una sparatoria questa mattina otto bimbi, di età tra 1 e 14 anni sono stati trucidati, ad opera di un unico autore che è stato a sua volta ucciso mentre cercava di fuggire a bordo di un’auto rubata. L’episodio è avvenuto nelle prime ore della mattina, gli agenti sono intervenuti a seguito di una chiamata ed è apparentemente collegato ad un litigio familiare. “Queste sono informazioni preliminari, è una scena del crimine molto ampia – ha raccontato durante un punto stampa trasmesso via social dalla polizia locale -.🔗 Leggi su Ildenaro.it Sparatoria in Louisiana, uccisi 8 bambini tra 1 e 14 anni. Morto il killer Notizie correlate Leggi anche: La strage degli innocenti. Otto bambini uccisi per una lite familiare nella Lousiana (video) Shreveport (Louisiana, USA), otto bambini uccisi in una sparatoria legata a una lite domestica: tra le vittime anche minori di un annoUna tragedia sconvolgente ha colpito la città di Shreveport, in Louisiana, dove otto bambini sono stati uccisi in una sparatoria avvenuta nel... Aggiornamenti e contenuti dedicati Sparatoria di massa in Louisiana: uccisi 8 bambini. Il più piccolo aveva un annoSecondo le prime informazioni, la strage sarebbe partita da una lite domestica scoppiata intorno alle 6 del mattino (ora locale) a Shreveport ... today.it Altra strage insanguina gli Stati Uniti, stavolta in LouisianaGli Stati Uniti sono stati scossi oggi da un'altra terribile tragedia che ha coinvolto dei bambini. Secondo le prime informazioni, si è verificata una sparatoria di massa a Shreveport, in Louisiana, c ... ladigetto.it