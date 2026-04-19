Una sparatoria si è verificata a Shreveport, in Louisiana, provocando la morte di otto bambini. L'incidente è avvenuto durante una lite domestica, secondo quanto riferito dalle autorità. Tra le vittime ci sono anche minori di un anno. La polizia sta indagando sull'accaduto e ha confermato il coinvolgimento di più persone nel conflitto che ha portato alla sparatoria.

Una tragedia sconvolgente ha colpito la città di Shreveport, in Louisiana, dove otto bambini sono stati uccisi in una sparatoria avvenuta nel contesto di quella che le autorità hanno definito una violenta lite domestica. Le vittime avevano un’età compresa tra uno e 14 anni. “Si tratta di una scena di grave entità, diversa da qualsiasi cosa la maggior parte di noi abbia mai visto”, ha dichiarato il capo della polizia Wayne Smith, descrivendo l’intervento delle forze dell’ordine. Secondo quanto riferito dalla polizia, la sparatoria si è verificata intorno alle 6 del mattino di domenica (le 13 in Italia) ed è riconducibile a conflitti familiari sviluppatisi in più abitazioni.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Shreveport (Louisiana, USA), otto bambini uccisi in una sparatoria legata a una lite domestica: tra le vittime anche minori di un anno

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