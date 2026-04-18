Maldicenze su un ruolo di Pietro Castagna nella strage di Erba Rosa Bazzi davanti ai giudici

A Erba, il 18 aprile 2026, si è svolta un'udienza in tribunale riguardo a dichiarazioni fatte da Rosa Bazzi, coinvolta nel caso della strage di Erba. Durante l'incontro, sono stati discussi i presunti ruoli di alcune persone, tra cui un uomo di nome Pietro Castagna, e le accuse di maldicenze che lo riguardavano. La procedura sembra destinata a concludersi con la prescrizione del reato, impedendo ulteriori sviluppi giudiziari.

Erba, 18 aprile 2026 – Una vicenda che pare destinata a concludersi in un “nulla di fatto” obbligato, causa prescrizione in arrivo. Rosa Angela Bazzi, 62 anni, moglie di Olindo Romano, come il marito condannata all'ergastolo per la strage di Erba, tornerà fra un mese esatto, il prossimo 18 maggio, davanti a un giudice. L’accusa Questa volta sarà chiamata a comparire davanti al tribunale di Monza, per rispondere del reato di diffamazione aggravata nei confronti di Pietro Castagna, fratello di Raffaella Castagna, nonché zio del piccolo Youssef e figlio di Paola Galli, tre delle vittime della strage, avvenuta il 11 dicembre 2006. Nel 2020...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Maldicenze su un ruolo di Pietro Castagna nella strage di Erba, Rosa Bazzi davanti ai giudici Notizie correlate Strage di Erba, dallo scontrino di Rosa Bazzi e Olindo Romano al McDonald's alle foto: tutti i dubbiLe Iene insistono sulla pista alternativa della strage di Erba, uno dei fatti di cronaca più violenti dell’Italia della Seconda Repubblica. Strage di Erba, ex pm Tarfusser chiede verifica su operato dei giudici che riesaminarono caso di Olindo e RosaL'ex pm Cuno Tarfusser ha chiesto verifiche sull'operato dei giudici che riesaminarono la posizione di Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati per la...