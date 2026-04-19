Strage di bambini lite domestica si trasforma in tragedia | più di 8 morti Cosa è successo

Una lite domestica si è conclusa in modo drammatico, provocando la morte di più di otto bambini. Secondo le prime informazioni, la violenza si è scatenata improvvisamente all’interno di una abitazione, con l’uso di armi da fuoco. La comunità locale è rimasta sconvolta dall’accaduto, che ha portato alla perdita di numerose vite innocenti in un episodio che si è verificato in circostanze ancora da chiarire.

Una violenza improvvisa, devastante, che ha trasformato una lite in una tragedia. Otto bambini sono stati uccisi a colpi di arma da fuoco, in un episodio che ha lasciato sotto shock un’intera comunità. Le vittime avevano tra i 15 mesi e i 14 anni, mentre altre due persone sono rimaste ferite. Il responsabile è stato poi ucciso dalla polizia al termine di un inseguimento. Secondo le prime ricostruzioni, tutto sarebbe partito da uno scontro domestico, degenerato nelle prime ore del mattino. I colpi sarebbero stati esplosi contro più persone nel giro di pochi minuti, in una sequenza rapida e ancora da chiarire nei dettagli. Tra le persone colpite ci sarebbero anche individui legati da rapporti familiari con l’aggressore.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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