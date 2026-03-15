Tragedia a Montegranaro | uomo muore per colpo di fucile si indaga sulla dinamica
A Montegranaro un uomo è stato ucciso da un colpo di fucile. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima si sarebbe lamentata degli spari dei cacciatori nelle vicinanze prima di essere colpita. Le forze dell'ordine stanno raccogliendo testimonianze e analizzando le prove per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente. La zona è stata messa sotto sequestro mentre proseguono le indagini.
Tragedia aMontegranaro, in provincia di Fermo, dove un uomo di 43 anni di origini russe,Grigorev Vladislav Sergevich, èdecedutoa causa di uncolpo partito da un fucilea seguito di unalite. Per la sua morte è indagato peromicidio volontario,Palmiero Berdini, 82 anni, cacciatore, operatore faunistico e guardia volontaria venatoria. L’esatta dinamica dell’accaduto è tuttavia ancora incerta e sono in corso le approfondite indagini degli inquirenti. Come riportaLaRepubblica, stando alle prime indiscrezioni, la vittima, collaboratore di unmaneggiodella zona, si era lamentata deglisparidei cacciatori che spaventavano icavallie avrebbe tentato distrappare il fucile dalle manidell’82enne, impegnato in una battuta di caccia alla volpe. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
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