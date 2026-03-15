Tragedia a Montegranaro | uomo muore per colpo di fucile si indaga sulla dinamica

A Montegranaro un uomo è stato ucciso da un colpo di fucile. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima si sarebbe lamentata degli spari dei cacciatori nelle vicinanze prima di essere colpita. Le forze dell'ordine stanno raccogliendo testimonianze e analizzando le prove per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente. La zona è stata messa sotto sequestro mentre proseguono le indagini.