La giunta Salis dice no al circo con animali a Genova

La giunta Salis di Genova ha deciso di non concedere le autorizzazioni sanitarie al circo di Paolo Orfei, che avrebbe dovuto arrivare in città a febbraio. La scelta mette fine alle speranze di vedere gli animali del circo esibirsi in città. La decisione arriva dopo un dibattito acceso sulla presenza degli animali nei circhi e sulle condizioni in cui vengono tenuti. Ora si attende di capire se il circo farà ricorso o se questa sarà la fine della vicenda.

Genova dice no al circo con gli animali. Come anticipato da Repubblica, la giunta Salis non avrebbe concesso le autorizzazioni sanitarie al circo di Paolo Orfei, atteso nel mese di febbraio. Un'iniziativa per la quale si è impegnata Francesca Ghio, consigliera di Avs. La città di Genova ha deciso di vietare l'attendamento di circhi con animali, escludendo lo spettacolo "Africa" di Paolo Orfei. Il circo "Africa" di Paolo Orfei ha dovuto cancellare le date del 12-16 febbraio: niente autorizzazioni sanitarie per spettacoli con elefanti e tigri.

